    後壁烏樹林暫置場悶燒引發空品與健康疑慮 黃偉哲啟動行動醫院

    2025/11/25 11:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲說明啟動行動醫院。（記者洪瑞琴攝）

    後壁烏樹林暫置場發生垃圾場悶燒事件，引發地方對空氣品質與周邊居民健康的疑慮。市長黃偉哲今（25）日受訪表示，市府已啟動後續追蹤，包含空品監測與居民健檢需求評估，相關範圍與細節將儘快向外公布。

    黃偉哲說，市府將增設行動醫院並加開場次，一方面強化空品檢測，一方面也要替附近居民做更完整的健檢服務，讓民眾安心。對於是否有行政管理疏失，尚待釐清調查，先救災再究責。

    環保局則預計於今日中午對外說明，內容將包括火警的應變作法與最新處理進度，同時澄清網路流傳的不實訊息。下午也會邀請專家到現場查勘，從專業角度評估火場狀況、提供建議，並說明目前的指揮配置、作業方式及即時救災進度。

    市議員王宣貿今天在議會質詢時指出，現場仍可見悶燒、甚至出現點點藍光，竟成為民眾「打卡點」，周邊還聞得到疑似焚燒木頭的味道。他也轉述外界傳言現場疑有石綿瓦，引發不少討論，環保局應嚴謹調查釐清外界疑慮。

    對此，環保局長許仁澤嚴正澄清，現場並沒有放置石綿瓦，清運石綿瓦有採分類收運的不同方式，強調外界不要以訛傳訛，避免引起不必要的恐慌。（11:39更新）

    後壁烏樹林暫置場昨夜悶燒情況。（南市議員王宣貿提供）

