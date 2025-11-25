為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北分署12/2聯合拍賣會 土城華廈店鋪、林口等地土地都有賣

    2025/11/25 11:27 記者王定傳／台北報導
    新北分署定於12月2日舉辦聯合拍賣會，推出多筆位於新北市的不動產及實體股票，包含新北市土城區電梯華廈1樓店鋪。（新北分署提供）

    新北分署定於12月2日舉辦聯合拍賣會，推出多筆位於新北市的不動產及實體股票，包含新北市土城區電梯華廈1樓店鋪。（新北分署提供）

    法務部行政執行署新北分署定於12月2日舉辦聯合拍賣會，推出多筆位於新北市的不動產及實體股票，包含新北市土城區電梯華廈1樓店鋪、林口、新莊等地土地，另有板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行及太平洋電線電纜股份有限公司實體股票。

    新北分署指出，在不動產部分，拍賣焦點之一為新北市土城區中州路「立昕樂悅社區」電梯華廈1樓店鋪，本次進行第2拍，底價為1840萬元，該店鋪屋齡僅3年，建物面積約67.67坪（主建物約3.2坪、公設約64.47坪），鄰近頂埔捷運站，交通便捷、生活機能完善，無論自用或投資皆具發展潛力。

    新北分署表示，當日另拍賣新北市林口區嘉寶一段257地號等4筆保護區土地，總面積約2319坪，權利範圍4分之3，本次進行第1拍，底價為967萬元，平均每坪單價僅約5560元。

    另一標的為新北市新莊區瓊林段643-8地號之住宅區土地，面積約12.8坪，權利範圍2分之1，本次為第3拍，底價為128萬元。當日亦有其他多筆土地釋出，包括位於土城區林業用地、三峽區水利用地，及泰山區、中和區、樹林區等地區土地，土地類型多樣，提供民眾更多選擇。

    新北分署表示，除不動產外，當日亦將拍賣板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行及太平洋電線電纜股份有限公司的實體股票，歡迎有意競標的民眾於拍賣日親臨現場，掌握實惠入手資產的良機。

