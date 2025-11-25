女買東西返回驚見愛車失竊 賊落網辯「為了找自己的車」

劉嫌辯稱當天是為了尋找自己的機車，見到路邊機車鑰匙放置前置物箱，才會趁四下無人將車騎走。（記者陸運鋒翻攝）

簡姓女子騎機車到台北市南港區買東西，將車輛停放在1處騎樓，但返回牽車驚見愛車不翼而飛，隨即向警方報案，警方調閱監視影像，先在2小時尋獲失竊機車，後經追查將劉嫌查緝到案，他則辯稱是為了尋找自己的機車，才會將他人機車騎走，詢後仍移送偵辦。

南港警分局調查，從事服務業的28歲簡女，上月底將機車停放台北南港興華路1處騎樓，隨後前往附近買東西，但返回牽車時，發現愛車失竊隨即報案，警方立即調閱監視器追查，於2小時內發現簡女機車，遭棄置於內湖區一帶，所幸完好無損。

警方表示，進一步調閱監視器追查竊嫌去向，發現竊嫌棄置車輛後，改騎乘另一輛機車離去，經查發現車主就是51歲劉姓竊嫌，於本月下旬將其查緝到案。

警詢時，劉嫌辯稱當天是為了尋找自己的機車，見到路邊機車鑰匙放置前置物箱，才會趁四下無人將車騎走，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾應嚴加提防個人財物，特別是汽機車熄火後，務必記得拔下並隨身攜帶鑰匙，多一分防範，就能有效避免成為竊嫌的下手目標。

