無照男開車撞老婦逃逸 靠掉落現場「零件」破案

花蓮縣玉里鎮台九線發生一起汽車撞上83歲老婦人後逃逸的案件，玉里警方依據現場遺落的小蓋板零件查獲。（民眾提供）

花蓮縣玉里鎮台九線266.1公里、三民路段南下發生一起汽車撞上83歲老婦人後逃逸的案件，玉里警方依據現場遺落的小蓋板零件，加上監視畫面，循線抓到65歲林姓男子無照駕駛撞到人後害怕逃逸，訊後依肇事逃逸罪嫌移送法辦，詳細肇事責任還在調查當中。

花蓮警方調查，23日晚間6點多，玉里鎮83歲張姓婦人從家門口步行外出，準備穿越台9線時，卻被一輛Toyota白色汽車右前車頭撞上，駕駛完全沒停車直接駕車逃離現場，張婦頭部重創、骨盆多處骨折，被家人發現倒在路旁，至今仍昏迷在加護病房急救。

請繼續往下閱讀...

玉里警方依據現場監視器，不過由於夜深視線不良，畫面模糊，警方在現場找尋相關跡證，發現一小塊手掌大小的白色蓋子，經查是拖車鉤蓋子，沿線調閱監視器比對車體特徵，並以拖車鉤蓋型式鎖定特定車款，最終於案發4小時內，在富里鄉萬寧村查獲涉案汽車，65歲林姓駕駛坦承因為害怕而逃逸。

玉里警分局指出，現場勘查時，僅發現遺留被害人之血跡及鞋子，警方隨即擴大搜尋在地面找到疑似肇事車輛掉落之「拖車鉤蓋」，此一關鍵跡證使警方確認案件絕非單純意外，並成為突破案情的重要線索。

玉里分局長黃清暉表示，初步研判肇因與林姓駕駛未注意車前狀況及肇逃行為有關，行人部分則疑未依規定走行人穿越道而跨越車道，詳細肇因仍待進一步釐清。警方將持續加強路口巡查與交通安全執法，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，肇事逃逸只會使刑責更重，也讓傷者陷入更大危險。

花蓮縣玉里鎮台九線發生肇逃案件，現場遺落的小蓋板零件。（民眾提供）

現場遺落的小蓋板零件。（民眾提供）

65歲林姓男子無照駕駛撞到人後逃逸，訊後依肇事逃逸罪嫌移送法辦，詳細肇事責任還在調查當中。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法