為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    情侶檔涉毒駕睡路中央 警查獲「喪屍煙彈」2罪送辦

    2025/11/25 10:56 記者陳文嬋／高雄報導
    警方將溫女移送法辦。（民眾提供）

    警方將溫女移送法辦。（民眾提供）

    高雄市一名溫姓女子涉嫌吸毒駕車，將車輛停放鳳山區南光街中央，與林姓男友躺在車內呼呼大睡，直到警方據報到場拍窗叫醒，對溫女施以唾液快篩呈現毒品陽性反應，並於車內起獲「喪屍煙彈」，警訊後今將溫女依毒品、公共危險罪嫌移送法辦，林男也採尿送驗依毒品罪嫌函送法辦。

    鳳山警分局五甲派出所今天凌晨接獲民眾通報，鳳山區南光街有一輛自小客車怠速停放在路中央，警方據報趕赴現場處理，不斷拍打車窗叫人，準備破窗之際，車上一對情侶才醒來。

    警方調查，駕駛溫姓女子（33歲）及後座林姓男友（48歲），涉嫌吸毒駕車上路，警方並於車內起獲新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯，以及二級毒品安非他命吸食器。

    溫女一度否認吸毒，不過警方對溫女施以唾液快篩，呈現毒品陽性反應，進一步檢驗毒品成分，確認安非他命、依托咪酯2種毒品反應，溫女才百口莫辯，坦承吸毒犯行，並一肩扛下持有毒品罪行。

    警方當場依違反道路交通管理處罰條例第35條舉發溫女，警訊後將她依涉嫌毒品危害防制條例及刑法公共危險等罪嫌移請台灣高雄地方檢察署偵辦。

    林男則否認吸毒，也否認持有毒品，警方對林男採尿送驗，依毒品罪嫌函送法辦；呼籲民眾吸毒傷己且害人，毒駕上路恐釀成重大交通危害，導致無辜家庭破碎，毒品唾液快篩正式上路，警方強化執法力道，全力打擊毒駕危害，保障民眾用路安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    溫女涉毒駕睡路中央。（民眾提供）

    溫女涉毒駕睡路中央。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播