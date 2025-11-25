雨衣賊潛入台北師大商圈行竊不到10分鐘 警調閱影像查出

劉嫌身穿雨衣潛入店家，搜刮財物得手5萬8千元。（記者陸運鋒翻攝）

慣竊劉姓男子2日在台北市師大商圈，身穿雨衣隨機尋找休息的店家後潛入，搜刮5萬8千元後逃逸，行竊過程不到10分鐘，警方獲報後成立專案小組，調閱沿路監視影像追查，於10多天後循線將劉嫌逮捕，詢後移送偵辦。

大安警分局調查，居住在新北瑞芳61歲劉嫌，曾住過師大商圈附近，相當熟悉周邊商家，他在本月2日持自製的萬能鑰匙並身穿雨衣，隨機測試休息的店家大門是否能開啟，隨後潛入一間販售印度料理餐廳搜刮財物，得手5萬8千元後逃逸，整個作案過程不到10分鐘。

警方指出，接獲店家報案後成立專案小組，針對現場及周邊清查，並擴大影像調閱，發現嫌犯得手後搭計程車逃逸，期間還變裝試圖混淆警方，經追蹤分析資料，且挨家挨戶查訪，最終鎖定劉嫌藏匿於新北市瑞芳一帶。

警方說，本月18日見時機成熟後，持搜索票、拘票，前往新北市瑞芳拘提熟睡的劉嫌到案，查扣相關證物，警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，商圈店家應留意關店後門窗有無緊閉，加強防盜保全措施，除了將貴重物品妥善保管、上鎖，亦避免貪圖方便而將鑰匙留於店內，若有可疑人車徘徊，請撥打110報案。#

