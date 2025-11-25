為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖無焚化爐可銷燬毒品 高市府無償協力焚燬

    2025/11/25 10:31 記者蘇福男／高雄報導
    900多公斤毒品愷他命，分裝成47大箱，由澎湖跨海運往高市南區資源回收廠完成銷毀。（高雄地檢署提供）

    900多公斤毒品愷他命，分裝成47大箱，由澎湖跨海運往高市南區資源回收廠完成銷毀。（高雄地檢署提供）

    澎湖地檢署113年2月查獲一批900多公斤毒品愷他命，因澎湖並無焚化爐可銷燬，高雄地檢署居中協調高市環保局協助處理，昨（24）日由海巡署艦艇跨海押運至高市南區資源回收廠完成銷燬。

    雄檢表示，澎檢於113年2月指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊在澎湖西嶼鄉小門海域，查獲漁船偷運第三級毒品愷他命一批，毛重共946.67公斤，案經澎檢檢察官吳巡龍（現任法務部司法官學院院長）於113年6月間提起公訴，法院分別判處被告2人有期徒刑7年2月、5年2月，並宣告沒收扣案毒品及船舶。

    由於澎湖地區並無焚化爐可銷燬毒品，澎檢檢察長周士榆因此委託雄檢協調高市府環保局以行政協助處理銷燬沒收毒品，經雄檢檢察長黃元冠指派緝毒組主任檢察官蔡佰達跨機關多方協調，高市府同意免收處理費，無償義務跨縣市予以行政協助。

    900多公斤愷他命分裝成47大箱， 昨日上午8點由海巡署派出PP-10091艦艇自澎湖馬公跨海押送，下午2點抵達高雄旗津碼頭，蔡佰達主任檢察官親自帶隊，會同澎檢政風室主任胡文詩清點押送，全程由海巡署偵防分署、金馬澎分署、艦隊分署各單位動員45名警力，全副武裝、荷槍實彈，於下午3點半押送至南區資源回收廠完成銷毀。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    海巡署各單位動員45名警力，全副武裝、荷槍實彈押送。（高雄地檢署提供）

    海巡署各單位動員45名警力，全副武裝、荷槍實彈押送。（高雄地檢署提供）

    900多公斤毒品愷他命，24日下午3點半在高市南區資源回收廠以焚化方式銷毀完畢。（高雄地檢署提供）

    900多公斤毒品愷他命，24日下午3點半在高市南區資源回收廠以焚化方式銷毀完畢。（高雄地檢署提供）

    熱門推播