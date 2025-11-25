為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    刻意貼近身後！桃園某大學圖書館傳騷擾 轉學生被肉搜揪出

    2025/11/25 10:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    有女學生在學校圖書館遭遇疑似騷擾事件。（記者鄭淑婷攝）

    桃園某大學圖書館有女學生遭遇疑似騷擾案件，專注看影片時突有陌生男子刻意靠近，男子幾乎是貼近、距離不到3公分，其他同學發現後趕緊提醒女學生並將她帶離，女學生在網路PO出遭遇，提醒學生多留意身邊人事物，該名男子身分也被肉搜出來，他從它校轉過來，過去也有肢體、言語性騷擾前例，龜山警分局龜山派出所尚未接到當事女學生報案，但已主動與學校聯繫、協助，校方將先進行調查。

    女學生在網路發文提醒「女生真的要保護好自己」，本月24日下午4點左右她在學校圖書館自習區，自己並不認識該名男子，男子卻沒有原因一直徘徊在她身邊，最後竟然直接站在她身後且距離不到3公分，因為她看影片太認真沒注意，後來有3位學姊跑來提醒她並將她帶離，她看到其他人拍下的照片，真的很感謝勇敢的學姐，不然不知道後續會發生什麼事，真的爆炸噁心。

    該名男子身分也被肉搜出來，是從他校轉來的學生，網友指出，他在前一個學校曾有肢體、言語性騷擾行為，也有網友表示，該名男子今年才轉來，喜歡騷擾女同學；圖書館也於第一時間通報校方，後續會將影像資料提供給教官。

    警方表示，尚未接到女學生報案，但已主動與學校取得聯繫、協助校園安全維護，校方目前將先進行調查。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

