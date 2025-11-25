雲林男子重操舊業假賣BLACKPINK門票詐騙被雄警查獲

LACKPINK成員（左起）Jennie、Jisoo、Lisa、ROSÉ在高雄的演唱會，少年警察隊赴雲林逮假賣票真詐財男子。（本報合成圖，翻攝自IG）

高雄市少年警察隊展開第4波全國同步打詐專案，自165反詐專線撈獲假賣票真詐財案，陳姓男子手上根本沒有韓國人氣女團BLACKPINK演唱會票，涉嫌買空賣空，被害人匯款付訂後，並未取得門票，估計約13人受騙，得手10餘萬元，警方將他逮捕到案。

住雲林縣的陳姓男子（28歲）曾假賣SUPERJUNIOR演唱會門票落網，仍不悔改，得知BLACKPINK高雄開唱一票難求，認為有機可趁，今年6月起又重操舊業，在FB「演唱會{原價讓票、換票、求票}嚴禁黃牛」發布販售演唱會門票，詐稱有管道可買到門票，詐騙歌迷粉絲先付訂金者可買到門票進場。

陳嫌詐得款項後即無法聯繫，或直到接近演唱會開唱時間，再向部分被害人稱沒買到票，卻是拿其他受害人的錢先退款，估計有大學生在內約13人受騙，不當得10多萬元。

警方日前前往雲林縣斗六市陳嫌家將他拘提到案，全案依加重詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

