罕見！ 刑事局中打查獲大麻蜂蜜、毒郵票 可供2700人次施用

刑事局中部打擊犯罪中心查獲大麻蜂蜜、毒郵票2700格，可供2700人次施用。（記者陳建志翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心今年6月接獲通報，發現有內摻混大麻的「毒蜂蜜」國際包裹後，立刻報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦，查獲出面取貨的黃姓男子（22歲），並追查出已順利走私11小包內含二級毒品「麥角二乙胺」（LSD）毒郵票54張，總計2700格，可供2700人次施用，並逮捕到公園取貨的林姓男子（38歲），依毒品罪嫌將2人移送法辦。

刑事局中打於今年6月3日接獲「財政部關務署台中關」通報，攔查到1件自美國進口郵包，包裹內夾藏「蜂蜜」產品2罐（計1380公克）疑似摻混大麻。經送鑑確認含有第二級毒品大麻成分後，旋即報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦。

員警不動聲色暗中監控，6月12日在台中將前來領貨的黃姓犯嫌（22歲）查緝到案，並查出黃嫌已在6月9日從美國成功走私「毒郵票」到台灣，並埋藏在台中住處旁公園，經帶同黃嫌前往公園內11處藏毒地點，共起獲11小包毒郵票54張，總計2700格，可供2700人次施用。另於6月13日再將前往公園拿取毒品的林姓犯嫌查緝到案。

警方調查發現，黃嫌負責在台收領國際毒品包裹，並將毒品分裝後，利用住處附近公園作為埋包藏毒地點，再提供藏毒地點供林嫌或其他毒品買家前往拿取毒品，完成毒品轉移及交易，藉此製造斷點躲避查緝，掩蓋販運毒品網絡。

刑事局第4隊隊長劉永畯表示，新型態「郵票」毒品含有麥角二乙胺（LSD）成分，以口含的方式吸食，屬於中樞神經迷幻劑，施用後會產生錯覺、幻覺等症狀，嚴重會出現焦慮、恐慌、精神分裂及自殘等行為，與大麻同列為第2級毒品，如有從事製造、運輸、販賣第2級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，刑責極重，呼籲民眾切勿以身試法。

刑事局中部打擊犯罪中心查獲摻混大麻的「毒蜂蜜」，市價超過200萬。（記者陳建志翻攝）

黃姓嫌犯為躲避追緝，將毒郵票埋藏在公園，再通知買家前往拿取毒品，製造斷點。（記者陳建志翻攝）

警方前往公園，起獲埋藏在公園土裡的11小包毒郵票。（記者陳建志翻攝）

