獨家》苗栗67歲獨居翁生日前夕陳屍家中 警朝他殺偵辦追緝2嫌

老翁命喪住家，警方於現場拉起封鎖線。（記者彭健禮攝）

苗栗市67歲鄭姓獨居老翁今天生日，但昨（24）日被發現倒臥住家內死亡，額頭有撕裂傷，起初以為是老翁在家不慎跌跤所致生憾事，但經警方採證，發現老翁的頸部及眼部周圍有挫傷、瘀青等不明傷勢，且22日2名男子從老翁住家離開後，老翁即未再出門，老翁之死也轉往他殺案件偵辦。

獨居鄭姓老翁未婚、沒有小孩，為低收入戶，居住在雙親遺留的房舍，房舍登記在胞弟名下；他的弟妹各自成家，有空會回家探望。昨天上午，社政關懷獨老居家照服人員前往鄭姓老翁家，發現他倒臥在客廳地板半凝固的血泊中，額頭有撕裂傷，沒有動靜，經通報警、消防人員到場，老翁已死亡。

起初現場人員以為老翁是在家不慎跌跤、撞到額頭而失血過多死亡，但經警方鑑識人員採證後，發現老翁的頸部及眼部周圍，也有挫傷、瘀青等不明傷勢，懷疑案件不單純，再經派出所員警調閱相關監視器影像，發現22日下午有2名男子曾進入老翁住家，2男離開之後，老翁就再也沒有出門。

警方於此案轉往他殺案件偵辦，循線追查2男身分及下落，並會同檢察官今天相驗釐清。

因老翁今天生日，當地里長將公所發放老翁的生日禮金轉交給老翁的胞妹，但發生此事也說不出喜悅的祝福；里長感嘆道，老翁是個善良的人，偶爾會與疑似街友的友人在住家騎樓喝酒，但不會影響街坊，想不透怎會發生此事？

老翁的胞妹則淚眼控訴，哥哥一定是被害的，她看哥哥頭上的傷口深且直，認為是遭人持刀刃等利器劈砍造成，怎麼有人這麼兇狠？希望檢警查明真相，將兇嫌繩之於法。

老翁住家內堆放大量雜物。（記者彭健禮攝）

