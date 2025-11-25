為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通緝兄違規迴轉被警查獲 竟冒弟弟身分簽收罰單判刑3月

    2025/11/25 09:58 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定林男觸犯偽造文書罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    林姓男子今年3月18日下午駕車行經新北市四腳亭坑路時，因違規迴轉遭警方攔查。林男擔心通緝身分被警查獲，竟冒簽弟弟姓名。未料，林弟收到罰單後，向相關單位反映，自己並未違規，案件因而曝光。基隆地院近日審結，認定林男觸犯偽造文書罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

    檢警調查，林姓男子先前曾犯下偽造文書案件，被判處有期徒刑4月，最終易科罰金執行完畢，卻不思悔改，此次為了隱匿涉及他案的通緝身分，竟假冒弟弟名義簽署罰單。

    林男弟弟收到罰單後，發現並非自己違規，便向監理及警政單位反映，經查詢後方知是林男冒名簽署，通知他到案說明。

    檢警偵訊時，林男坦承案發當時因涉犯其他案件，遭到通緝，便以弟弟的名義簽署罰單。檢察官偵訊後，依涉犯偽造文書罪將他函送法辦，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後，認為林男為躲避追緝，竟任意冒名弟弟的名義簽收罰單，不僅影響監理機關對交通事件裁決的正確性，更損害被冒名者其權益；考量他犯後承認犯行，家庭經濟狀況勉持等情形，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

