基隆消防救災新利器 排煙車還能噴水霧、火場照明

此次添購的多功能排煙車可調整多個角度，保護火場內消防隊員的安全。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市消防局推動「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」，獲消防署補助2輛多功能排煙車，總經費達2600萬元。兩輛排煙車除了可依進行排煙工作外，還能噴灑水霧，並進行火場照明，可在火場中迅速排除濃煙、改善能見度，降低有毒氣體濃度，讓消防搶救人員能更安全投入搶救行動，成為火警搶救的新利器。

消防局長游家懿指出，兩輛排煙車分別具有每小時12.2萬及7.5萬立方米的排煙能力，為配合基隆丘陵地形，許多民宅都在半山腰上，此次特別選購一輛小巧的排煙車，可有效因應各種地形，也能支援大型建物、地下空間、隧道等複雜環境中的排煙與通風作業，是提升城市救災效能的重要戰力。

新購排煙車也在11月暖暖區一場地下室火警中，排煙車迅速投入實戰，有效降低濃煙濃度並改善消防員視野，展現優異效能，對整體救災進程有重要助益。

消防局為因應基隆地形，特別訂製較小巧的排煙車，以利進出火場。（記者吳昇儒翻攝）

