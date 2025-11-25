為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    唾液快篩試劑取締毒駕 永康警3天逮7人

    2025/11/25 09:25 記者吳俊鋒／台南報導
    永康警方全力查緝毒駕，唾液快篩執法，3天逮7人。（民眾提供）

    永康警方全力查緝毒駕，唾液快篩執法，3天逮7人。（民眾提供）

    台南永康警分局向毒駕宣戰，以唾液快篩試劑強力執法，3天內就取締7件，大幅提升查緝效率，偵訊後，全都移送法辦。

    永康警方也在執法過程中，一併查扣海洛因、愷他命、安非他命，以及毒品咖啡包等各式毒品，共計80.47公克，展現打擊毒駕，保護市民安全的決心。

    永康警方在新制上路第1天就抓到首件毒駕，根據統計，3日就逮了7人，分局長洪宏榮表示，將持續啟動強勢取締，如被查獲必將嚴辦，決不寬貸。

    洪宏榮說，若毒駕被快篩試劑驗出陽性者，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，處新台幣3萬元以上、12萬以下罰鍰，並同時當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。

    而拒絕檢驗者，處14萬元罰鍰，且當場移置保管車輛及吊銷駕照，警方也會同步查究刑法公共危險罪行，移送法辦，洪宏榮重申「毒駕零容忍」。

    「毒品唾液快篩試劑」只要3至6分鐘，就能從口水中驗出安非他命、愷他命、大麻，以及依托咪酯，還有FM2等，查緝效率大幅提升，洪宏榮呼籲駕駛人切勿以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    永康警方藉由唾液快篩，全力查緝毒駕，3天逮7人。（民眾提供）

    永康警方藉由唾液快篩，全力查緝毒駕，3天逮7人。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播