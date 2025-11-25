唾液快篩試劑取締毒駕 永康警3天逮7人

永康警方全力查緝毒駕，唾液快篩執法，3天逮7人。（民眾提供）

台南永康警分局向毒駕宣戰，以唾液快篩試劑強力執法，3天內就取締7件，大幅提升查緝效率，偵訊後，全都移送法辦。

永康警方也在執法過程中，一併查扣海洛因、愷他命、安非他命，以及毒品咖啡包等各式毒品，共計80.47公克，展現打擊毒駕，保護市民安全的決心。

永康警方在新制上路第1天就抓到首件毒駕，根據統計，3日就逮了7人，分局長洪宏榮表示，將持續啟動強勢取締，如被查獲必將嚴辦，決不寬貸。

洪宏榮說，若毒駕被快篩試劑驗出陽性者，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，處新台幣3萬元以上、12萬以下罰鍰，並同時當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。

而拒絕檢驗者，處14萬元罰鍰，且當場移置保管車輛及吊銷駕照，警方也會同步查究刑法公共危險罪行，移送法辦，洪宏榮重申「毒駕零容忍」。

「毒品唾液快篩試劑」只要3至6分鐘，就能從口水中驗出安非他命、愷他命、大麻，以及依托咪酯，還有FM2等，查緝效率大幅提升，洪宏榮呼籲駕駛人切勿以身試法。

永康警方藉由唾液快篩，全力查緝毒駕，3天逮7人。（民眾提供）

