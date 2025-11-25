為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨居男失聯1年多 嘉縣警方找到人了

    2025/11/25 09:23 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣六腳鄉失蹤1年多的男子，在警方協助下回到住處。（警方提供）

    嘉義縣六腳鄉失蹤1年多的男子，在警方協助下回到住處。（警方提供）

    嘉義縣六腳鄉永賢村一名獨居男子，去年突然失蹤，村長發現很擔心，向警方通報協尋；相隔1年多，六家派出所警員日前巡邏時發現一名男子坐在路旁，身體虛弱，上前關心瞭解身分，發現就是失蹤的村民，趕緊聯繫村長告知好消息，並買羹麵供男子果腹，協助返家。

    警方表示，男子平時獨居在家，但去年突然失蹤，平常會前往關心的村長發現後很擔心，因而向警方告知，得知男子平安，村長高興的說「我們一直都沒有放棄，他能被找到真的太好了！」

    警方向男子瞭解離家原因，原來去年某日，男子騎腳踏車離家，突然覺得「不想回家了」，就四處遊蕩，尋找廟宇借住，最近借住在塗師村的大廟旁；男子說，住在廟宇會有人介紹他打零工賺錢過日，但丹娜絲颱風過後擔心老家受損，加上太久沒回家，因此走回老家附近。

    男子疑近「家」情怯，遲未回到住處，警方發現他長期在外漂泊，語氣微弱，且情緒不穩，買羹麵供男子果腹；男子接到食物時微微顫抖，眼眶泛紅，感覺到久違的溫暖，經過警方安撫，終於讓他回到住處，也讓持續關心的村長放下心。

