    首頁 > 社會

    職業軍人為貪3000元 將帳戶提供詐團下場曝光

    2025/11/25 09:15 記者顏宏駿／彰化報導
    職業軍人把提款卡提供給詐團。（示意圖）

    彰化縣一名職業軍人施男為了貪圖3000元，竟將自己的金融卡帳號、密碼提供詐騙集團，3名被害人共匯入60萬元，立即被領走。施男惟恐軍旅生涯、退休金告吹，趕緊跟被害人和解，法官以無正當理由，提供帳戶予他人使用罪，處拘役40天，緩刑2年。

    判決書指出，擔任職業軍人的施男，為了儘快獲得貸款，對方要求他提供個人帳戶和提款卡、密碼，最後並沒有獲得貸款，但對方於12月20日透過另一帳戶匯3000元的「誤工費」給他。

    判決書說，施男的帳戶於20日當天即江女、呂女分別匯入20萬、30萬，23日再被唐女匯入10萬元。被害人到警局報案，警方循線逮捕正在服志願役的施男。

    軍人觸犯詐欺罪將面臨比一般民眾更嚴重的後果，除了面臨一般刑事法律的審判與處罰外，還會受到軍方雙重審查，可能導致記過、禁閉、汰除等行政懲處，甚至影響退俸權益與升遷。若軍人被依詐欺罪判處有期徒刑以上，且未宣告緩刑或易科罰金，依法將會被撤職。

    施男知道「歹誌大條」，辯稱自己也是受害人，只因貸款誤中對方圈套，他趕緊跟3名被害人和解，答應全數賠償，才獲得原諒。

    法官表示，被告因一時失慮致觸犯本件刑責，犯後經本院安排調解，已與告訴人達成和解，經此教訓後，當足促其警惕，相信無再犯之虞，因此判處拘役40天，緩刑2年。

