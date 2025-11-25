為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    輪流大風吹？彰化市庇護島半年被撞11次 這次改撞分隔島

    2025/11/25 08:30 記者湯世名／彰化報導
    休旅車撞中央分隔島，車體受損。（圖由警方提供）

    休旅車撞中央分隔島，車體受損。（圖由警方提供）

    大風吹！彰化市彰南路路口行人庇護島半年來傳出11起車輛「騎」上庇護島，造成庇護島反光錐、標誌牌與島標斷裂，昨天（24日）在彰化市彰興路1段與聖安路口，1輛休旅車過路口左轉時竟直接撞上中央分隔島，造成車體受損，分隔島反光標誌破裂，有民眾直呼「撞完庇護島，改撞分隔島，是在大風吹嗎」？還有民眾搖頭說「駕照拿雞腿換的嗎」？

    彰化警分局指出，昨天下午近3點1輛休旅車沿聖安路左轉彰興路二段往快官方向時，直接撞擊中央分隔島，造成車頭毀損，分隔島上的反光標誌破裂，所幸無人員受傷，女駕駛酒測值為0，現場拖吊車將車輛移置排除，並通知公路局彰化工務段。

    由於23日下午在彰化市彰南路一段與山中街口才發生一起休旅車迴轉時，撞擊行人庇護島，造成車損、指示牌斷裂，這也是彰南路近半年來第11起車輛撞擊庇護島的交通事故，造成地方議論紛紛，有民眾認為庇護島有如「三寶捕捉器」，這麼明顯的庇護島竟然也能「騎」上去，「駕照簡直是用雞腿換來的」，但也有人認為半年來撞11次，庇護島設計上是否有瑕疵？還有人認為彰南路才剛撞完，隔天就換彰興路分隔島被撞，是流行大風吹嗎？

    彰興路發生休旅車撞分隔島事故。（圖由警方提供）

    彰興路發生休旅車撞分隔島事故。（圖由警方提供）

    事故車受損被吊離。（圖由警方提供）

    事故車受損被吊離。（圖由警方提供）

