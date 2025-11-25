為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「你好強，我軟腳了」人妻找「小王」還劈腿2男 71歲翁入列

    2025/11/25 06:59 記者鮑建信／高雄報導

    經營美容業洪妻接連出軌，甚至同時劈腿2男，其中1人竟高齡71歲，被其夫無意間在手機發現，憤而大怒提告求償，橋頭地院勘驗手機內容，如「你好強，我軟腳了」等鹼濕對話，判決2名「小王」分別賠償30萬和20萬元遮羞費。

    據了解，從事美容美甲店洪姓人妻，結婚10多年，並在2020年間，認識「小王」甲男後開始交往，並持續以Line對話交往及見面約會，發生多次性行為。

    後來，2023年5、6月間，洪婦把手機放在茶几上，被其夫無意間查覺鹼濕對話，得知自己被戴綠帽，更崩潰的是，其妻在同時段，又搞上另名71歲退伍軍人乙男，讓他戴了2頂，憤而要求甲男和乙男分別賠償60萬元和50萬元精神撫慰金。

    被告甲男指稱，原告洪男提出對話截圖，均非事實，也不知道洪婦已婚，否認侵害配偶權﹔乙男則說，2人只是單純朋友關係，未曾發生過性行為，且他高齡71歲早已無生理上需求，原告求償沒有依據。

    橋頭地院開庭調查，勘驗洪妻與甲男和乙男對話內容「你好強，我軟腳了」、「某某某狂得30分，我高潮了」、「某某某轉音太厲害了，我聽了都排卵/受孕了」、「昨晚我表現的不錯唷」等語，認定確有嘿咻行為，判決甲男和乙男分別給付30萬元和20萬元，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播