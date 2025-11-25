為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    監視器曝妻帶小王返家嘿咻 綠帽夫大怒持球桿爆打

    2025/11/25 06:39 記者鮑建信／高雄報導
    蔡男經由監視器，發現妻子偷吃，涉嫌夥同友人凌虐毆打小王，被橋頭地院判刑。（情境照）

    蔡男經由監視器，發現妻子偷吃，涉嫌夥同友人凌虐毆打小王，被橋頭地院判刑。（情境照）

    從事餐飲業蔡姓男子透過監視器，發現妻子帶小王回家睡覺，涉嫌夥同陳姓友人持高爾夫球桿爆打，甚至用手銬私行拘禁，2人被橋頭地院依妨害自由等罪，各判處徒刑12月。

    判決書指出，被告蔡男與妻子因感情不睦，處於商談離婚階段。2024年10月27日凌晨5點多，蔡男在外透過住處監視器，發現她竟帶男子阿榮（化名）回家睡覺，於是找餐廳陳姓廚師，一同前往仁武區住處興師問罪。

    蔡等人抵達後，發現妻子和阿榮上半身赤裸躺在床上，頓時惱羞成怒，他涉嫌持高爾夫球桿毆打2人頭部等處，陳則對阿榮踢腳、摑掌，甚至拖進廚房，用金屬製手銬，將他銬在冰箱旁鐵桿凌虐，導致2人全身傷痕累累。

    蔡男仍心有未甘，隨後拿起阿榮手機朝地面重摔，導致無法使用。案經蔡妻等人報請仁武分局處理，辦案人員傳喚蔡、陳到案製作筆錄後，依妨害自由等罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    橋頭地院審酌蔡、陳均坦承犯行，依妨害自由罪各處有期徒刑1年；蔡另涉毀損罪，則判處拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日，均可上訴。

