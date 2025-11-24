新北校園再傳霸凌 高三男疑不滿碰撞持美工刀割高一女頭髮、從3樓強行拖到1樓

新北市永和區1間私立高職一年級女學生今天遭高三男學生以美工刀剪下頭髮，再從3樓拖行至1樓。（翻攝「許明偉」臉書）

新北市永和區1間私立高職今（24日）發生校園霸凌事件，1位高一女學生今早10點在校園便利商店碰撞1名互不認識的高三男學生，豈料男學生今午竟2度到女學生班級教室，第1次先叫囂，第2次踢桌子讓女學生跌倒，還拿出美工刀剪女學生頭髮，又從3樓硬拉女學生拖到1樓，雖然學生、老師見狀一度想上前架開男學生，惟男學生手持美工刀，無法及時阻止。

臉書粉專「我是新莊人許明偉」團長許明偉表示，受害女學生事發當下全身都在抖，一直哭、一直說不要，但根本掙脫不了，旁邊也沒有大人第一時間阻止。事發後，女學生家長打電話給他，邊講邊哭說不知道怎麼辦，他便趕到學校關心家長與孩子，並陪同到派出所做筆錄向男同學提告。

新北市教育局今回應，經了解，該校2名高職生於今天上午在便利商店因碰撞發生口角，行為學生因情緒激動，下午前往對方3樓教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，2生一路拉扯至1樓學務處，受害學生多處擦挫傷。學校第一時間介入處理並完成校安通報，協助受傷學生送醫護室擦藥驗傷，後續校方通知雙方家長至派出所說明與協調。

該校指出，事發後立即緊急應變分別安置2名學生，啟動輔導機制，並通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任，校方持續關懷2生情緒狀況。

教育局表示，已要求學校持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導，並透過集會、課程融入等方式強化法治教育、情緒管理及同儕衝突預防等議題。

許明偉強調，儘管加害方家長提到孩子有吃憂鬱症、躁鬱症的藥，但不能變成傷害別人的免死金牌。家長與孩子的描述是女學生幾乎是被硬拉著走，身上多處擦挫傷、情緒崩潰，跟「2生一路拉扯說法」差很多，呼籲教育局同時啟動完整的校園霸凌與保護機制，確保被害學生接下來的學習與安全。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

新北市永和區1間私立高職受害高一女學生遭高三男學生霸凌，身上多處擦挫傷。（翻攝「許明偉」臉書）

