11/24 今彩539頭獎開1注！800萬獎落苗栗

11月24日開獎的第114000284期今彩539頭獎開1注，由苗栗縣頭份市頭份里16鄰中正路223之1號「金包金彩券行」開出；第114000094期威力彩頭獎則摃龜。

第114000094期威力彩中獎號碼為「第一區：07、09、19、20、33、34，第二區：07」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共188注中獎，每注可得4000元；陸獎共1292注中獎，每注可得800元；柒獎共2566注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4167注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8164注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1242注中獎，每注可得100元。

第114000284期今彩539中獎號碼為「02、04、05、17、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共7284注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3102注中獎，每注可得50元。

第114000284期39樂合彩中獎號碼為「02、04、05、17、31」，四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共191注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9185注中獎，每注可得1125元。

第114000284期3星彩中獎號碼為「909」，壹獎共127注中獎，每注可得5000元。

第114000284期4星彩中獎號碼為「6814」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

