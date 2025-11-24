普發1萬成新詐騙手法 桃警推「防詐四不」守住財產

政府普發1萬元成最新詐騙手法。（記者李容萍攝）

政府普發1萬元，中華郵政今（24）日起開放臨櫃領取，警方近期發現2種新型詐騙手法，包括假冒「普發現金入帳通知」釣魚簡訊，誘導點擊假網站連結並輸入金融卡或信用卡資料，以及假冒檢警詐騙，謊稱民眾身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走民眾財產。桃園警方為強化民眾識詐能力，前往廣播電台錄製防範詐騙手法，同時印製「防詐四不」貼紙並貼在桃園市各大金融機構ATM及郵局等領取處所，呼籲民眾提高警覺。

「防詐四不」包括：不點擊（非官方網址）、不填輸（信用卡資料及驗證碼）、不寄送（存摺、提款卡及密碼）、不轉傳（不明連結或簡訊），而且沒有貪念，因為天下沒有白吃的午餐。

桃園市警察局針對「政府普發現金ATM領現及郵局領現作業」擬定安全維護計畫，與警政署刑事警察局聯名印製「防詐四不」貼紙，張貼市境各大金融機構ATM及郵局等領取處所；刑事警察大隊並與大溪廣播電台錄製「小鳳有約」大家作伙來逗陣反詐騙專訪，合作強化空中識詐宣導能量，提醒市民注意近期政府普發現金詐騙防制，若遇可疑情事，可撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線由警方協助處理。

刑事警察大隊長鄺慶泰今日表示，近來詐騙手法日新月異，依據警政署打詐儀表板統計，桃園市今年1至10月受理詐欺案件1萬8000多件，財損金額118億餘元，統計分析前5大高發詐騙手法，分別為「假投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「假愛情交友」、「解除分期付款詐騙」及「色情應召詐財」，其中「假投資詐欺」遭詐騙件數高達7000多件，財損計77億8000萬餘元，被害人主要年齡層為30至39歲最多，40至49歲次之。

警方提醒，詐騙手法不斷翻新，近期政府普發現金，要提高警覺牢記「防詐四不」，如有普發現金疑問可撥打1988客服諮詢專線，必要時請撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

桃警結合桃園府前郵局經理張雅婷（右）一同宣導普發現金「防詐四不」原則。（警方提供）

桃市刑事警察大隊長鄺慶泰（中）與大溪廣播電台錄製「小鳳有約」大家作伙來逗陣反詐騙專訪。（警方提供）

