為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    機車道當停車格 75歲翁開車門「擊墜」57歲騎士

    2025/11/24 21:34 記者陳彥廷／屏東報導
    老翁在慢車道停車，且未注意後方來車就打開車門，導致騎車撞擊噴飛。（警方提供）

    老翁在慢車道停車，且未注意後方來車就打開車門，導致騎車撞擊噴飛。（警方提供）

    屏東縣東港鎮發生離譜車禍，1名75歲李姓老翁駕駛汽車，先是違規停在機慢車道上，後續開門又未注意後方來車，是當場把57歲的蔡姓男子「擊落」，警方到場，連續開出肇事和妨礙交通罰單。

    這起車禍發生在東港中正路，當時李翁男將車輛停放於機慢車道，未注意後方來車即開啟駕駛座車門，致後方直行的機車57歲蔡姓騎士閃避不及，當場撞擊車門而噴飛至車道正中央，所幸當時人車不多，未造成二度傷害。

    警方獲報到場，發現蔡男有手腳擦挫傷情形，警方調查發現，李翁不僅違規將汽車停放於機慢車道，並在開啟車門時未注意後方來車，依據《道路交通管理處罰條例》第56條規定，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人2400至4800元以下罰鍰；此外，將車輛放於機慢車道情形亦同時違反同條例「顯有妨礙其他人、車通行處所停車」的規定，再處600元至1200元以下罰鍰。

    警方呼籲，駕駛人停車後開啟車門前需確認周遭無來車、行人或騎士，並且務必遵守兩段式開門，始能避免事故發生。同時也提醒，在機慢車道停車不僅容易造成交通紊亂，更可能增加事故風險請民眾務必遵守交通規則，共同維護道路秩序。

    老翁忽然打開車門，「擊墜」後方的騎士。（警方提供）

    老翁忽然打開車門，「擊墜」後方的騎士。（警方提供）

    李男倒地時，後方並無車輛緊跟，未造成二度傷害。（警方提供）

    李男倒地時，後方並無車輛緊跟，未造成二度傷害。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播