機車道當停車格 75歲翁開車門「擊墜」57歲騎士

老翁在慢車道停車，且未注意後方來車就打開車門，導致騎車撞擊噴飛。（警方提供）

屏東縣東港鎮發生離譜車禍，1名75歲李姓老翁駕駛汽車，先是違規停在機慢車道上，後續開門又未注意後方來車，是當場把57歲的蔡姓男子「擊落」，警方到場，連續開出肇事和妨礙交通罰單。

這起車禍發生在東港中正路，當時李翁男將車輛停放於機慢車道，未注意後方來車即開啟駕駛座車門，致後方直行的機車57歲蔡姓騎士閃避不及，當場撞擊車門而噴飛至車道正中央，所幸當時人車不多，未造成二度傷害。

警方獲報到場，發現蔡男有手腳擦挫傷情形，警方調查發現，李翁不僅違規將汽車停放於機慢車道，並在開啟車門時未注意後方來車，依據《道路交通管理處罰條例》第56條規定，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人2400至4800元以下罰鍰；此外，將車輛放於機慢車道情形亦同時違反同條例「顯有妨礙其他人、車通行處所停車」的規定，再處600元至1200元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛人停車後開啟車門前需確認周遭無來車、行人或騎士，並且務必遵守兩段式開門，始能避免事故發生。同時也提醒，在機慢車道停車不僅容易造成交通紊亂，更可能增加事故風險請民眾務必遵守交通規則，共同維護道路秩序。

老翁忽然打開車門，「擊墜」後方的騎士。（警方提供）

李男倒地時，後方並無車輛緊跟，未造成二度傷害。（警方提供）

