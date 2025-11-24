台中男子開車途中昏倒滑行撞車 失去生命跡象送醫

台中一名男子，今晚駕駛休旅車行經北區太原六街時，疑因身體不適昏倒在駕駛座，車子並失控撞上機車，男子送醫時已經沒有呼吸心跳。（記者陳建志翻攝）

台中一名年約67歲男子，今天晚間6點多駕駛休旅車要去幼兒園接小孩，途中行經北區太原六街時，疑因身體不適昏倒在駕駛座，車子往前滑行撞到正在路邊停機車的女子，台中市消防局獲報，派遣救護人員到場時，將已經沒有呼吸心跳的男子從休旅車中救出送醫急救，全身多擦挫傷的女子也送醫治療，詳細肇事原因將進一步釐清。

台中市消防局今天晚間6點10分接獲報案，指稱北區太原六街發生休旅車和機車車禍，不過休旅車上的駕駛未下車，救護人員趕至，發現67歲的男駕駛在車內已經沒有呼吸心跳，趕緊將他搬出車外送醫。

請繼續往下閱讀...

另外一名被休旅車撞上，年約45歲的女騎士，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚也送醫治療。

警方初步調查，當時男子駕駛休旅車欲至幼兒園接小孩，卻疑似因身體不適昏倒於駕駛座，並造成車輛失控滑行，撞到一部正在路邊停放機車的女騎士，造成女騎士受傷，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

台中一名男子，今晚駕駛休旅車行經北區太原六街時，疑因身體不適昏倒在駕駛座，車子並失控撞上機車，男子送醫時已經沒有呼吸心跳。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法