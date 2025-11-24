高雄2女鬧翻竟從5樓丟出大量物品 路旁轎車衰遭砸

2名同居女子爭吵，竟從公寓5樓丟出大量物品，掉落在街道上，停在路邊的車輛也遭了殃。（民眾提供）

今（24）日下午2點半左右，高雄市三民區覺民路一處公寓住宅傳出女子的爭吵聲，突然從樓上掉落衣物、雜物等大量物品，當時有車輛停在公寓樓下衰遭物品砸中，警方到場，發生爭吵的屋內卻無人回應，還因此出動雲梯車查看狀況，原來是2名同居女子吵架，1人將對方的物品從5樓窗戶丟出，見民眾報案2女還一同徒步離家，警方將依公共危險罪送辦。

據了解，曾女（29歲）與高女（30歲）同住於該棟公寓5樓，2人今天下午因感情問題發生口角爭執，吵架過程中，曾女將高女的個人物品自租屋處窗戶丟擲至道路，當時其他住戶聽到聲響，發現街道上散落衣物、箱子等大量物品，其中還有1輛轎車被物品砸中，幸無人受傷，鄰居報警後，2女疑似擔心警察到訪，竟連物品都不撿，一同步行離開住處。

三民二分局覺民所指出，警方獲報有人爭吵和丟擲物品而前往處理，但到場時卻不見爭吵的2人，住處也無人回應，因擔心在屋內發生狀況，還特別調來雲梯車從窗戶查看屋內狀況，發現當下屋內已無人在家，聯繫得知2人已徒步離去。

警方表示，車輛遭砸中的施姓男車主目前未對曾女提出毀損告訴，但員警仍依刑法公共危險罪嫌通知曾女及高女等2人到案說明，並依職權通報家暴案件；若施男後續提出毀損告訴，警方將依法受理偵辦。

