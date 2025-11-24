雲林議長黃凱涉收賄護航太陽能廠商 審理改口否認遭檢求刑20年

雲林縣議會無黨籍議長黃凱。（資料照）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任議員時期涉當太陽能廠商「門神」案，查出黃凱成立兩家人頭公司收賄，與業者談妥護航費總額5900萬元，事發時已收受1480萬元而被訴；新北地院今辯論終結，黃凱偵查時認罪並繳回犯罪所得，但審理時改口不認違背職務收賄罪，公訴檢察官認為，黃凱前後反覆、犯後態度不佳，當庭具體求刑20年。

檢方調查，業者劉肇昕等4人2020年成立國金能源、睿日光電公司，爭取在雲林縣台西及口湖鄉建太陽能廠，找黃凱擔任「顧問」；黃凱隨即找陳姓、王姓友人成立機和、機承等人頭公司，計畫以「能源技術服務費」名義收賄，雙方簽約由黃助業者取得縣府同意函、擺平地方陳情抗議、設廠公文遇阻要出面解決，更白紙黑字寫明分3期給錢。

黃接著請託雲林縣建設處長李俊興關切進度，待國金及睿日公司先後取得縣府核發的同意函，業者即先給付1480萬元，黃將贓款用於租賃BMW X6、LEXUS等進口名車使用，以及信用卡消費等私人開銷。

檢方去年昨分別依違背職務期約、收賄罪，以及洩密罪起訴黃、李2人；黃凱在偵查時已認罪及繳回犯罪所得，檢方起訴時指若他審理時仍認罪，請法院量處適當之刑，但他審理改口否認而被求刑20年。

