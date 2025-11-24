煞到小孩老師！苗栗媽狂傳鹹濕訊息示愛 跟騷判拘30天

苗栗一名媽媽煞到孩子就讀國小的男老師，除追蹤男老師臉書動態，還透過手機簡訊及撥打電話等方式，持續騷擾老師，被法院依犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日。（示意圖）

苗栗一名媽媽煞到孩子就讀國小的男老師，除追蹤男老師臉書動態，還透過手機簡訊及撥打電話等方式，持續騷擾老師，即便被老師封鎖，這名媽媽還不死心，改用預付卡換號，大膽示愛「你讓我有慾望，幻想你很多次」等鹹濕露骨文字。男老師忍無可忍報警提告，這名媽媽被法院依犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日。

判決指出，這名媽媽因對男老師心生愛慕之意，追蹤男老師臉書動態，並自去年4月間起，對於男老師於臉書與其他女性的互動留言「你又按讚了，不用再見了～你對她才是真，對我是假的…」等，並透過手機傳訊及撥打電話的方式，向男老師告白「我只喜歡你愛你一個」、「你不喜歡的人我也不喜歡」。

這名媽媽被男老師封鎖後，竟以預付卡換號，傳訊「我為你辦了一張預付卡要傳訊給你」，且更大膽示愛「我心中一直有你，沒有人取代你。你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次，但對其他任何人都沒有這種幻想。」同時描述2人性愛幻想，還稱自己「胸部很大、很敏感」。

男老師忍無可忍，報警提告，這名媽媽辯稱，她僅是在記錄心情，因為手機很舊，她把訊息存在草稿匣，接到警察通知後才知道誤送出去，她沒印象有打電話給男老師。

不過，檢方調查，這名媽媽以通訊方式騷擾男老師事證明確，將她起訴並聲請簡易判決處刑；法院審理，也認為這名媽媽犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項跟蹤騷擾罪，處拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。

