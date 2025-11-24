為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    專勤隊員開公務車酒駕？ 移民署：抽血檢測未測出酒精

    2025/11/24 19:17 記者王冠仁／台北報導
    移民署。（資料照）

    移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊游姓隊員，日前早上駕駛公務車執勤外出，在一處道路迴轉時不慎擦撞路旁停放的轎車，游員主動報警，但警方到場後測出他酒測值達0.18毫克；雖然0.18毫克未達公共危險罪責的程度，警方對他開罰並移置車輛。對此，移民署今天澄清，游員事後主動前往醫院驗血，未測出酒精，目前已向監理機關提出申訴。

    花蓮警分局指出，警方在本月18日上午9時許接獲報案，報案人聲稱花蓮市中美五街有發生擦撞車禍，一輛汽車不慎撞到停在路邊的靜止車輛。員警到場處理，發現駕車者為移民署花蓮縣專勤隊游姓隊員，陳姓車主也趕到現場，雖然當時車輛看不出擦撞痕，但警方還是依法進行酒測，游測得酒測值0.18毫克。

    對此，移民署今天表示，當時游員駕駛公務車於巷道迴轉時，擔心疑似有與路旁車輛擦碰，於是主動通知車主與警方到場。此外，游員事發後即主動前往醫院進行血液檢測，結果未檢出酒精，目前已向花蓮監理站提出申訴。

    移民署強調，本案涉及事證判斷，包括酒測與血液檢測等，均將由主管機關依法認定，移民署後續將秉持勿枉勿縱原則，依主管機關認定結果，檢討相關人員責任，並持續督導所屬人員注意執勤安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    熱門推播