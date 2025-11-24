和媽媽吵架燒她車？花蓮暴躁男馬路引燃香蕉水 警逮捕送辦

花蓮市莊姓男子昨拿香蕉水在大街上放火，路過機車被嚇到。（民眾提供）

花蓮市51歲莊姓男子經常情緒不穩在社區鬧事，昨天與母親吵架後竟拿香蕉水淋在母親車輛附近道路上點火，造成路面焦黑一片，車輛烤漆也遭高溫影響，所幸火勢沒有擴大。花蓮警方獲報後到場逮捕莊男，今依公共危險、毀損、恐嚇等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，莊姓男子昨返回花蓮市區老家，疑似跟母親口角衝突徒步離開時，見附近騎樓擺放香蕉水，隨手拿了折返回路口，在母親車子旁引燃香蕉水，接著還折斷車子雨刷。路過民眾嚇得打119、110報警，消防隊立即到場把火勢撲滅，所幸沒有擴大。

花蓮警分局警員到場，經現場民眾指認有人刻意放火，莊男已逃離現場，警員在附近搜索後發現莊男立刻逮捕，並查扣作案用的香蕉水，全案依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦。

花蓮警方強調，對任何違序或暴力行為均秉持「零容忍」原則，將依法嚴正處理。呼籲民眾切勿一時情緒衝動或誤會而動手，若遇爭執或糾紛，應冷靜應對、尋求警方或其他合法管道協助，以免釀成遺憾與法律後果。

花蓮市莊姓男子昨拿香蕉水在大街上放火，遭警方逮捕。（民眾提供）

花蓮市莊姓男子昨和媽媽吵架，將香蕉水潑在媽媽車子附近點燃，路面燒得漆黑。（民眾提供）

莊姓男用來放火的香蕉水。（民眾提供）

