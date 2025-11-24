綠營議員揭台智光案敗訴關鍵4個字 還說差額賠償利息由蔣萬安出

台北市議員何孟樺今（24）在台北市議會警政衛生部門，向警察局長李西河質詢台智光案。（記者蔡愷恆攝）

關於台北市警用監視器傳輸費爭議，台北市警察局與台智光民事訴訟一審判決出爐，判北市府敗訴，需支付差額5千餘萬元以及5%的利息給台智光。台北市議員何孟樺今（24）在台北市議會警政衛生部門，向警察局長李西河質詢台智光案，雖市府尚未收到判決書，但她指出，真正敗訴主因是去年單方面解約沒有效力，解約的條件本來就有「就協議書」關鍵4字。

何孟樺說，去年4月，北市府提出的單方面解約函文中第15條第1目第9點，「廠商或其人員就協議書有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形」。她說明，「就協議書」是最重要、最關鍵的一點，指的是《錄影監視系統專用網路網路通訊服務協議書》，也就是警察局監視器子約，若有給付不法佣金、回扣等情形，才能符合解約條件。

何孟樺於去年底台智光專案小組調查報告即提出不同意見書，指出市府未完成解約，並呼籲北市府應修正。何孟樺更回顧日前民政部門質詢法務局長連堂凱，市府早已釐清敗訴原因，應該好好對外說明，不應該靠發言人出來胡言亂語，更說警察局在質詢台備詢時，不應迴避關鍵問題。

她問，目前起訴狀況，是否有涉及警察監視器案？就警察局案是否有給付不法佣金等狀況？更追問北市府敗訴後，警局下一步的態度是否要上訴？

李西河表示，北檢仍在偵辦中，收到判決書後，才會與法務局、資訊局討論訴訟策略，並思考停止上訴可能性，研議後續再上訴等應處作為。

何孟樺更說，如果敗訴賠償，不應該讓市庫支付利息，要讓蔣萬安「替自己錯誤的決定負責」。

