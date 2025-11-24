為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    保二總隊關鍵基礎設施防護演練 桃園、新北3處同步進行

    2025/11/24 18:40 記者陸運鋒／新北報導
    保二總隊平時都會在守護的關鍵基礎進行演練。（資料照）

    保二總隊平時都會在守護的關鍵基礎進行演練。（資料照）

    為落實關鍵基礎設施保護，警政署保安警察第二總隊今在桃園大潭發電廠、觀塘液化天然氣接收站、中華電信新北淡水海纜站等地，實施關鍵基礎設施防護演練，而受訓完的保二特勤隊也首度進駐；至於演練細節部分，保二總隊表示，由於該次演練涉及關鍵基礎設施相關資訊，恕難告知。

    據了解，保二總隊防護關鍵基礎設施超過40處，包括鐵道、電廠、天然氣接收站、電信與衛星機房、科學園區等，而進入「關鍵基礎設施防護訓練班」的員警，均需接受「戰術肌力體能訓練」、「基礎救護訓練」、「裝備武器基礎技能」、「裝備整備」、「資訊系統防護及網路安全」等多項課程。

    當地淡水沙崙里日前於臉書公告，淡水中正路二段50巷、50號至54號，淡海路165巷，預計11月下旬實施演習，時間為上午9時至下午5時，該區域會進行交通管制，至於演習時會有較大聲響，請里民聽到聲響切勿驚慌及避免靠近附近區域。

    據了解，保二總隊從2023年下半年編制1200人左右，逐漸擴編將近3000人左右，而去年9月開始，更挑選近70名菁英受訓3個月，規劃加入「保二特勤隊」，但據保二特勤隊員警透露，目前單位尚未配發其他裝備，還是配備原單位的華瑟PPQ M2 NPA手槍，主要以防衛關鍵基礎設施為目標，並未有進一步指示。

    據悉，保二關鍵基礎設施防護演練，今天是3地同步進行視訊演練，採空包彈方式進行，期間也傳出陣陣槍響，其中一處據點淡水海纜站外，轄區淡水分局也派員在外圍進行交通管制。

