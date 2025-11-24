蘇澳機車撞轎車 騎士及時閃開路面滑行近10米驚險畫面曝光

蘇澳市區發生馬自達轎車（左邊紅圈）左轉時，一輛機車（右邊紅圈）煞車不及撞上，騎士及時閃開僅受輕傷。（圖由警方提供）

宜蘭縣蘇澳市區發生馬自達轎車左轉時，一輛機車煞車不及撞上，騎士及時放開機車，人車分離情況下，他在路面滑行將近10公尺後停住起身，所幸僅受輕傷，過程相當驚險。

蘇澳警分局今天（24日）指出，警方22日上午8點10分獲報，直指蘇澳鎮中山路一段與蘇南路口，即蘇澳警分局左前方處傳出交通事故，警員到場發現，一名51歲陳姓男子駕駛深藍色馬自達轎車，在事故地點左轉時，35歲胡姓男子騎乘普通重型機車從對向車道迎面而來，因煞車不及，撞上轎車右側車身。

請繼續往下閱讀...

事發當下，胡姓騎士疑似急煞導致機車打滑，情急之下放開機車側閃，機車瞬間撞轎車，他則彈到地面滑行將近10公尺才停下，隨即站起來，驚險場景被路口監視器拍下，畫面曝光後，眾人為身陷險境的騎士捏把冷汗。

這起事故造成胡男手腳多處擦挫傷，兩車均有車損，駕駛及騎士經過酒測無酒精反應，車禍原因尚待調查釐清。蘇澳分警局呼籲駕駛人轉彎時應注意周遭動態，並保持適當安全間距，維護交通安全。

撞上轎車的機車車體受損，倒在路面。（圖由警方提供）

事故地點鄰近蘇澳警分局。（圖由警方提供）

發生事故的馬自達轎車也有車損。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法