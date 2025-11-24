為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北院事證保全、重要證人已詰問 陳歐珀涉貪不認罪仍交保

    2025/11/24 17:35 記者劉詠韻／台北報導
    前立委陳歐珀上午提訊至北院後，由廠商在候審室為其左腳踝安裝電子腳環，並指導如何使用個案手機，依往例，安裝約耗時1小時多。（記者劉詠韻攝）

    曾三連霸的前民進黨立委陳歐珀，被控收受聯興國際物流874萬元，並利用立委職權施壓台灣港務公司，下修基隆港東岸碼頭租金，遭依違背職務收賄等罪起訴。羈押近4個月後，台北地方法院今裁定以500萬元交保，施以科技監控並限制出境出海，同時禁止陳與同案被告及配偶徐慧諭探詢案情，也不得接觸其他待詰問證人；約下午4時42分，陳完成交保後於親友陪同下離開北院，對媒體詢問未發一語。

    北院裁定指出，雖然陳歐珀仍否認起訴書關於收賄、洗錢等指控，但與主要待證事實密切相關的重要證人，包括共同被告兼重要證人洪文宗、洪英正等7人，均已完成詰問。法院認為，相關事證已獲相當程度保全，被告就重罪部分串證或影響證人的可能性大幅降低；若僅因部分共同被告或證人尚未全數詰問，即持續羈押，恐對人身自由造成過度限制、違反比例原則。

    北院審酌陳歐珀的犯罪情節、身分地位、訴訟進行情形、身體狀況及資力後，認為命其提出500萬元保證金並限制住居，即足以形成心理壓力與拘束力，可作為羈押替代手段，確保審理及執行程序，無需繼續羈押。

    此外，裁定自停止羈押起，陳歐珀須限制出境、出海8個月，並定期向法院報到，同期間接受電子腳環等科技設備監控。為防止干擾證人或與同案被告串供，北院要求陳不得與同案被告、配偶徐慧諭探詢案情，也不得與其他同案被告或後續尚待交互詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

    裁定也提及，若陳歐珀在停止羈押期間未依規定到庭、違反限制住居或出境出海規定，或違反不得接觸相關人及科技監控等要求，即可能成為再次羈押的事由。

    北院指出，雖然陳歐珀仍否認起訴書關於收賄及洗錢等指控，但與主要待證事實密切相關的重要證人，均已完成詰問，因此裁定交保。（記者劉詠韻攝）

