    社會

    后豐鐵馬道7歲男童遭撞傷 電動自行車騎士無酒駕肇因待查

    2025/11/24 16:25 記者歐素美／台中報導
    7歲男童步行在后豐鐵馬道，遭吳男騎電動自行車撞傷。（民眾提供）

    7歲男童步行在后豐鐵馬道，遭吳男騎電動自行車撞傷。（民眾提供）

    台中市后里區后豐鐵馬道花樑鋼橋前，昨天發生電動自行車撞男童事故，大甲警分局表示，經調查，男童徒步走在后豐鐵馬道時，遭騎電動自行車的吳姓男子撞到，吳男並未酒駕，男童則被送往台中榮總治療，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

    大甲警分局表示，這起車禍發生在23日下午2時06分許，吳男（50歲）騎電動自行車沿后豐鐵馬道往北直行，7歲男童步行由東往西，雙方不慎在9號隧道前發生碰撞，員警獲報依規定到場處置，吳男經酒精呼氣檢測值為0，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

    警方指出，因事故現場消防局救護車無法抵達，義里所警員邱垂逸見男童傷勢嚴重，遂由男童母親抱著受傷男童，由邱員以警用機車將2人載送至花鋼樑橋南端，再由消防局救護人員協助送往台中榮總醫院治療。

    大甲分局呼籲，近期至后豐鐵馬道的遊客不斷增加，請民眾注意行車車速，保持安全距離，勿併排競速；另請家長注意兒童動態，應全程陪同照護，一起打造安全、友善騎乘環境。

    相關新聞請見︰

    救護車進不去！ 后豐鐵馬道花樑鋼橋路窄車禍揭隱憂

