高雄女好市多裝飲料遭「捧胸部」，警法辦7旬阿北稱「沒有印象」。圖為偵辦的前鎮分局。（讀者提供）

某位女性網友昨天發文聲稱，她於7月14日晚間在高雄中華好市多的飲料機裝飲料時，被1名「阿北」直接「捧胸部」，對方用噁心的眼神「一直對著我笑」，她驚恐之餘「眼睜睜看他跟家人走掉」，事後才報警。雖然警方已找到人，但對方「完全不承認」，讓她「真的很無助」。

前鎮分局復興派出所於7月18日接獲轉報，指一名女子稱在前鎮區大賣場遭到一名男子強制觸摸性騷擾，調閱過濾影像後，鎖定70多歲老翁，於8月27日通知老翁到案說明，已依違反《性騷擾防治法》函送法辦，並函請社會局依權責審議。

據了解，雖然已經過4個月，但被害人發文仍聲稱「想到還是感覺噁心跟恐懼」，回顧案發當天，她舉起右手拿杯子裝飲料瞬間，有一個穿著螢光綠的阿北，直接伸手「捧胸部」、「直接捧起來，超級噁爛」。

被害人立刻往阿北的肩部打下去、痛罵，「下一秒覺得害怕」，因為阿北「用噁心的眼神對我一直笑，我整個呆滯」，連身旁的小孩也嚇到。被害人強調，「我非常懊悔當下沒有第一時間抓住阿北，眼睜睜看他跟家人」。

被害人指出，「因為太過噁心跟氣憤，還有緊張害怕，情緒一直很不穩定」，目前聽警察說有找到人，因監視器沒有明確拍到「襲胸」畫面，對方「完全不承認，讓她「真的很無助」。

