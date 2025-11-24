撞死女大生賠償金額喬不攏 巨業公車：深表遺憾

巨業客運公司總部位於沙鹿區。（資料照）

台中市林姓東海女大生被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，今年9月雙方在台中地方法院進行調解時，巨業和施姓司機已將賠償金額調高到至少350萬，不過仍和女大生媽媽希望的賠償金額有落差，今天雙方再度調解，不過最後仍破局，女大生媽媽認為沒有感受到對方誠意，律師劉建志則透露，施姓司機坦承當天超時排班，猜測這也是當初保險公司說不賠的關鍵原因。

對此，巨業公司下午發出聲明表示，該案之前曾經於法院調解協商，並於會後聯繫兩造各自委任律師詢問意見，但雙方對於和解條件始終未能達成合理共識，陷入僵局而暫無和解之望，實深表遺憾，後續則配合司法程序進行。

另關於肇事駕駛主張超時致保險不賠，恐有不盡詳實，巨業表示，該公司除依法投保強制險外，另有額外投保責任險，該事故因符合責任險之不保條款，故僅責任險部分無法申請支付理賠，然強制險部分依法仍得由被害人家屬主動提出申請以先獲部分理賠，剩餘賠償不足部分，自當由肇事駕駛與巨業公司依法負連帶賠償責任，並不因此影響被害人家屬求償權。

