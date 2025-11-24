為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陳歐珀涉貪遭羈押近4個月 500萬元交保限制出境、科控

    2025/11/24 15:49 記者劉詠韻／台北報導
    羈押期即將屆滿，北院今再度提訊陳歐珀，裁定500萬元具保並施以限制出境出海、科控等限制處分。（資料照）

    羈押期即將屆滿，北院今再度提訊陳歐珀，裁定500萬元具保並施以限制出境出海、科控等限制處分。（資料照）

    前民進黨立委陳歐珀遭控收受聯興國際物流不正利益874萬元，並利用立委職權召開公聽會、協調向台灣港務公司施壓，爭取下修基隆港東岸碼頭租金，因而被依違背職務收賄等罪起訴；台北地檢署今年6月聲押禁見獲准，台北地方法院於8月4日裁定延押禁見2個月。隨羈押期限將屆滿，北院今上午再度提訊陳男，訊後改裁500萬元交保，並限制出境、出海，另施以電子監控等限制處分；惟陳仍須待電子監控設備安裝完成後，方能獲准離開。

    檢廉調查，陳歐珀任內疑長期接受聯興國際物流負責人洪英正每月定期匯款，協助該公司處理碼頭租金爭議。2018年德籍貨輪「梅爾斯號」撞毀基隆港設施，造成聯興設備受損；2020年，陳受請託推動修正商港法第72條，欲將船舶造成港區設施損害納入可勒令停航事由，以利爭取後續賠償。

    北檢起訴內容指出，陳歐珀涉犯兩件收賄罪，包括長期收受聯興每月至少5萬元「顧問費」，合計413萬元，協助推動商港法修法；另收受蕭姓等租賃車業者50萬元，協助推動交通部修訂汽車運輸業管理規則，以管制Uber。此外，陳也被控詐領助理補助費411萬餘元，全案合計涉貪874萬多元。檢方依三罪起訴，分別求處8年、7年2月及7年6月徒刑，另兩件洗錢罪各求1年與6月，5罪合計求刑24年2月。

    陳歐珀原羈押期於8月4日屆滿，北檢聲請延押，北院審理後認為羈押理由未消滅，尤其考量他近年頻繁出入境，且通訊工具發達，仍有勾串可能，遂裁定延押禁見2個月。

    羈押期屆臨，北院今日提訊後裁定陳男以500萬元具保，並命限制出境出海、實施科技監控；惟目前電子監控設備尚待安裝，方能獲准離開。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播