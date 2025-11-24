陳歐珀涉貪遭羈押近4個月 500萬元交保限制出境、科控

羈押期即將屆滿，北院今再度提訊陳歐珀，裁定500萬元具保並施以限制出境出海、科控等限制處分。（資料照）

前民進黨立委陳歐珀遭控收受聯興國際物流不正利益874萬元，並利用立委職權召開公聽會、協調向台灣港務公司施壓，爭取下修基隆港東岸碼頭租金，因而被依違背職務收賄等罪起訴；台北地檢署今年6月聲押禁見獲准，台北地方法院於8月4日裁定延押禁見2個月。隨羈押期限將屆滿，北院今上午再度提訊陳男，訊後改裁500萬元交保，並限制出境、出海，另施以電子監控等限制處分；惟陳仍須待電子監控設備安裝完成後，方能獲准離開。

檢廉調查，陳歐珀任內疑長期接受聯興國際物流負責人洪英正每月定期匯款，協助該公司處理碼頭租金爭議。2018年德籍貨輪「梅爾斯號」撞毀基隆港設施，造成聯興設備受損；2020年，陳受請託推動修正商港法第72條，欲將船舶造成港區設施損害納入可勒令停航事由，以利爭取後續賠償。

請繼續往下閱讀...

北檢起訴內容指出，陳歐珀涉犯兩件收賄罪，包括長期收受聯興每月至少5萬元「顧問費」，合計413萬元，協助推動商港法修法；另收受蕭姓等租賃車業者50萬元，協助推動交通部修訂汽車運輸業管理規則，以管制Uber。此外，陳也被控詐領助理補助費411萬餘元，全案合計涉貪874萬多元。檢方依三罪起訴，分別求處8年、7年2月及7年6月徒刑，另兩件洗錢罪各求1年與6月，5罪合計求刑24年2月。

陳歐珀原羈押期於8月4日屆滿，北檢聲請延押，北院審理後認為羈押理由未消滅，尤其考量他近年頻繁出入境，且通訊工具發達，仍有勾串可能，遂裁定延押禁見2個月。

羈押期屆臨，北院今日提訊後裁定陳男以500萬元具保，並命限制出境出海、實施科技監控；惟目前電子監控設備尚待安裝，方能獲准離開。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法