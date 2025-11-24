仍存治安死角！ 新北議員︰3D科技維安網品質待提升

新北市議會第六審查會今（24）日前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署，現場更展示即時影像回傳與指揮所運作。（圖由新北市警察局提供）

新北市議會第六審查會今（24）日前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署，現場更展示即時影像回傳與指揮所運作，但議員指出，系統整合不足、監視器老舊與偏區死角等問題仍存，科技治安呈現設備量體不足、品質仍有待提升的狀況，呼籲市府強化設備與管理，提升整體效能。

此次出席議員包含陳啟能、馬見、洪佳君、李倩萍、蔡健棠、邱婷蔚、彭一書、陳世軒、王威元等。陳世軒認為，新北破案率高、搶劫常能數小時破案，就是仰賴這個科技系統，但除強化個資保護外，許多監視器老舊，應逐年汰換，才能提升畫質，避免民眾調閱時因畫質不佳而無法辨識。

李倩萍則說，3D科技維安網硬體雖已陸續建置，但因系統整合度不足，偏區與夜間仍存在治安死角，再加上無人機調度受限、影像管理透明度不足，整體科技治安成效仍未達到市民期待，呈現設備量體不足、品質仍有待提升的狀況。

李倩萍表示，科技治安應強調預警、補強高風險與偏遠區域的監控能力、提升員警行動端工具，並建立公開透明的影像與隱私管理制度，期盼市府能從硬體導向邁向真正的智慧治理，讓科技成為警力的助力，而非新的負擔。

警察局長方仰寧指出，目前市府已成立警用無人機隊，擁有20架無人機、102名合格隊員，並在2025年完成16個分站布建，能於各轄區緊急狀況下迅速升空支援。無人機已廣泛運用於交通疏導、路況查報、大型活動勤務與災害救援，大幅提升警方蒐情報與現場反應能力。搭配M-Police行動載具與監視器系統，形成即時回傳與智能分析的科技防護網，讓警方在面對大量人潮或突發狀況時更為迅速、精準。

方仰寧表示，自2013年1月1日至2025年10月31日，新北科技維安網已協助5510場活動與勤務，包括跨年、遶境、大型演唱會等重大場合，成為新北推動科技治理的重要基礎。未來將持續強化科技警政，結合科技設備、專業警力與民力，全面提升大型活動的維安能量。

警察局長方仰寧指出，目前市府已成立警用無人機隊，擁有20架無人機、102名合格隊員，並在2025年完成16個分站布建，能於各轄區緊急狀況下迅速升空支援。（圖由新北市警察局提供）

新北市議會第六審查會今（24）日前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報。（圖由新北市警察局提供）

警察局長方仰寧指出，無人機已廣泛運用於交通疏導、路況查報、大型活動勤務與災害救援，大幅提升警方蒐情報與現場反應能力。（圖由新北市警察局提供）

