    首頁 > 社會

    澎湖紅羅垃圾掩埋場再傳火警 及時撲滅災情未擴大

    2025/11/24 15:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    紅羅垃圾場去年底火警，燒毀資源回收場。（資料照、湖西鄉公所提供）

    紅羅垃圾場去年底火警，燒毀資源回收場。（資料照、湖西鄉公所提供）

    澎湖第一垃圾場紅羅掩埋場、第二垃圾場竹灣掩埋場，去年底至今接連發生火警，其中紅羅垃圾場有多輛垃圾車、資源回收車被燒毀，造成馬公、湖西一度停運垃圾，影響層面大，讓澎湖是否興建焚化爐議題再起。今（24）日紅羅垃圾場再傳火警，所幸及時撲滅。

    根據了解，紅羅垃圾轉運站現場人員，今日發現進場垃圾車載運垃圾發生起火情形，隨即以滅火器控制，並通報澎湖縣政府消防局處理，火勢已於上午9時57分撲滅。經初步查證，起火來源為雜物燃燒，疑似混有打火機等易燃物品。呼籲民眾丟棄垃圾時務必留意，將火種、打火機等易引燃物品分開回收處理，避免引發火災事故。

    由於澎湖觀光蓬勃發展，近10年來一般廢棄物數量成長逾六成，2018年起因台灣本島焚化爐整改，澎湖原要外運的垃圾堆置掩埋場，形成垃圾山；位於澎湖縣湖西鄉的紅羅掩埋場，已屆滿15年使用期限，廢棄物卻持續進場，許多垃圾露天裸露，東北季風吹過，一海之隔的成功村民都會聞到酸臭味，有機垃圾（如廚餘、木材）堆置發酵也容易悶燒起火。

    紅羅掩埋場容量為9.9萬立方公尺，是澎湖最大掩埋場，2003年啟用後，2008年起成為打包垃圾至本島焚化的轉運中心。中央前年核定經費補助打包，減少惡臭及垃圾飛散，每天都有垃圾送往高雄、嘉義等地焚化。由於火警頻傳，澎湖縣政府計畫在湖西鄉龍門裡正角，規劃興建百噸規模焚化爐，環境影響評估及民意協調，正反意見亟待整合。

    紅羅垃圾場再傳火警，所幸及時撲滅未擴大災情。（澎湖縣政府環保局提供）

    紅羅垃圾場再傳火警，所幸及時撲滅未擴大災情。（澎湖縣政府環保局提供）

