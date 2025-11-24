隔夜酒未退？移民署公務車司機酒駕遭法辦 車輛移置保管

民眾投訴移民署花蓮專勤隊公務車上週出勤查緝非法移工時，在花蓮市中美五街與其他車輛發生擦撞事故。（記者王錦義攝）

民眾投訴移民署花蓮專勤隊公務車上週出勤查緝非法移工時，與其他車輛發生擦撞事故，花蓮警方對游姓駕駛進行酒測發現呼氣酒測值每公升達0.18毫克，超過行政罰的標準值 0.15毫克遭警方移送法辦，公務車也當場遭警方移置保管，花蓮警分局指出，全案依法裁處並無遭施壓。

花蓮警分局指出，本月18日上午9點多，派出所接獲報案指出花蓮市中美五街有發生擦撞車禍，一輛汽車不慎撞到停在路邊的靜止車輛，員警到場處理，但陳姓車主與游姓駕駛雙方都說沒有擦撞意外，車輛也看不出擦撞痕，不過警方還是依法對雙方進行酒測。

請繼續往下閱讀...

花蓮警方指出，公務車游姓駕駛呼氣酒測值每公升達0.18毫克，雖未達到0.25毫克公共危險罪嫌標準，但已超過行政罰的標準值0.15毫克，游男稱是隔夜酒未退，並無喝酒駕車，不過警方仍依法對游姓駕駛開出酒駕罰單，並當場移置保管該汽車。

警方呼籲，經常發生「隔夜醉」酒駕案件，即使前一晚飲酒、隔日未再飲用，體內酒精仍可能尚未完全代謝，提醒駕駛人不要自認「酒醒」，特別是在清晨上班途中或早起出門的情境下發生；提醒可多加利用代駕、計程車及大眾運輸工具，民眾千萬不要因為疏忽或僥倖心理，讓自己誤觸法律。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法