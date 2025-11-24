為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    穎川家族10公司「集體不鳥」北院罰2萬 法界示警恐將面臨更高風險

    2025/11/24 14:54 記者劉詠韻／台北報導
    味王榮譽董事長穎川建忠（本名陳建忠）過世後，其家族掌控的10家核心控股公司捲入「千億元股票去向不明」爭議，北院已對10家公司各裁罰2萬元。（記者劉詠韻攝）

    味王榮譽董事長穎川建忠（本名陳建忠）過世後,其家族掌控的10家核心控股公司捲入「千億元股票去向不明」爭議,北院已對10家公司各裁罰2萬元。（記者劉詠韻攝）

    遺產逾千億元的味王集團榮譽董事長穎川建忠（本名陳建忠）過世後，其家族掌控的10家核心控股公司捲入「千億元股票去向不明」爭議。台北地方法院近期已對大洋僑果、僑果實業等10家公司各處新台幣2萬元罰鍰，但法界提醒，倘若仍對法院裁罰置之不理，後續恐將面臨更高額罰鍰、強制扣押，甚至可能直接喪失控制文件或股權的風險。

    北院重訴庭指出，萬果貿易、僑果實業、全青、大洋僑果、浩祥貿易、建隆興業、金元實業、程威、僑果企業、全威投資等公司，在收到法院調查函文、催告函及正式命令後，仍集體未回覆，未提出股票股數、保管位置及是否存放於銀行保管箱等文件。對此，法院遂依民事訴訟法第349條認定其「明知不履行命令」，裁處每家公司各罰新台幣2萬元，並限期5日內必須提交指定文件，以保障股權調查及原告權益。

    根據裁定書，原告方主張，被告長期持有多家公司股份，卻未說明股票保存狀況，請求返還股票。法院審理時曾詢問股權保管情形，被告表示股票不在其手中，也不掌握相關資料；原告隨後聲請法院調查證據，要求10家公司提供股票資料，但北院自今年6月起，函文、催告函乃至正式命令均未收到回覆，直至9月再裁定命其提出文件後仍遭集體拒絕。法官認為，10家公司對法院命令「明知且未履行」，已屬無正當理由不提出文書。

    法界指出，依民事訴訟法規定，第三方收到法院命令時，有義務提交相關文件；若無正當理由拒絕，法院可裁處最高3萬元罰鍰，必要時還能採取強制措施。依強制執行法，如果公司或個人拒絕交出股票、印章或其他憑證，法院可強制取回；若是無法交付的不動產，法院也能解除債務人的佔有，讓債權人取得控制權，若債務人再次佔有，法院可再度強制執行。

    法界也示警，雖然目前每家公司僅被裁罰2萬元，但若後續仍拒不配合，法院可依法採取更嚴厲措施，包括加重罰鍰、強制扣押文件或股權，甚至解除公司佔有權，此舉將可能削弱家族對公司的控制力，並損及股東權益與公司聲譽，風險極高。

