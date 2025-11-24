帶4片豬肉草仔粿入境挨罰20萬 中配財產被扣秒繳清罰鍰

黃婦（右）偕同友人到場說明案情並繳清罰鍰。（新北分署提供）

60多歲已入籍台灣的中國籍配偶黃姓婦人，今年6月從中國返台時，因違規攜帶4片含豬肉餡的草仔粿入境，遭裁罰20萬元，卻逾期未繳，被移送法務部行政執行署新北分署執行後，經查扣其名下財產並協調清償方案，黃婦終於在日前到場一次繳清全部罰鍰。

新北分署指出，台北市的黃婦6月自中國返台時，攜帶4片草仔粿入境，經邊境檢疫單位查驗後，發現內餡含有豬肉成分，違反動物傳染病防治條例規定，遭裁罰20萬元。因黃婦逾期未繳納，案件遂於114年9月間移送新北分署辦理強制執行。

新北分署受理後，立即調查黃婦名下財產，並於10月核發執行命令，扣押其銀行帳戶，惟僅扣得2730元；另對其任職於老人養護中心的薪資債權進行扣押，但黃婦已提前離職，致執行無著。因黃婦名下已無其他可供執行的財產，執行人員遂主動聯繫其提出清償方案。

黃婦向執行人員表示，當時返鄉探親後受同鄉友人請託攜帶草仔粿回台，並不知內含豬肉成分，才因而受罰。經執行人員告知，相關行政處分已確定，仍須依法履行繳納義務，並提醒若未提出具體清償方案，執行分署將持續追查財產並依法採取強制措施。黃婦在了解後續可能面臨的執行風險後，遂向同鄉友人借錢，一次繳清全部罰鍰。

