南投6旬男失蹤月餘 被修水管民眾發現人車墜谷已成乾屍

警消人員移走雜木、竹子，準備將死者拉出。（民眾提供）

南投縣62歲李姓男子，10月上旬開著公司的小貨車外出即失蹤，家人請求協尋多時，但毫無音訊，23日中午有民眾到山茶巷的一處溪谷巡看水管，赫然發現灌木叢下有部貨車，駕駛倒臥在座位已成乾屍，警方已聯絡李男家屬指認，但死者是否就是李男，仍有待進一步鑑識確認。

家住國姓鄉的李姓男子是在10月上旬，開著營造開發公司的小貨車出門，出門後即音訊全無，其家人隔日即向警方報案請求協尋，李男開走公司的車太多天，公司於是先向監理單位註銷車牌，而李男的家人除報案外，也聯絡李男的朋友，看能否打探出李男的下落。

昨日中午11時許，有草屯鎮雙冬里的里民，因為接山泉水的水管疑似斷掉，前往山茶巷產業道路下方的溪谷查看，人走到溪谷後，發現灌木叢和竹子堆下方有部白色的小貨車，而從車窗往內探看，有人倒臥在駕駛座，面目已難辨識，嚇得趕緊報警。

墜谷的小貨車經確認，是李姓男子公司的車輛，車子墜落的地點剛好上方有雜木和竹林，因此即使有人車行經也看不到，據透露，李男開車墜谷前，曾與認識的在地人打招呼，對方還提醒他小心開車。而人車被發現的地點隱密，且該路段手機完全沒有訊號。

草屯警方已通知李男的家屬指認，但因死者的面目難辨，因此真正的身分，有待檢察官和法醫相驗後才能確定。

小貨車墜谷多時，覆蓋車子的枝葉都已乾枯。（民眾提供）

小貨車墜谷處，上方都是樹林遮蔽。（民眾提供）

