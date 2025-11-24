桃園中壢騎士深夜自撞 狂掃騎樓5機車、垃圾子車也遭殃

桃園中壢古姓騎士深夜自撞，狂掃路旁騎樓5機車、垃圾子車也遭殃。（警方提供）

桃園市一名30歲古姓男機車騎士，昨（23）日深夜11點許，沿中壢區延平路往桃園方向直行時，在行經中壢大飯店前因不明原因自撞，一路追撞5輛機車及一旁的垃圾子車，並導致古男全身多處擦、挫傷，經測試酒測值為0，詳細肇事原因尚待警方釐清。

中壢警分局中壢交通中隊今日表示，昨晚獲報距離中壢警分局約110公尺的延平路有交通事故發生，立即派員到場。經了解，古男騎乘普通重型機車沿延平路往桃園方向直行時，因不明原因自撞，撞擊路旁停放騎樓上的5輛機車及一旁的垃圾子車出現裂縫，經測試酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰強調，夜間行車務必降低車速、提高警覺，留意周遭環境及前方路況，避免因一時疏忽釀成事故。警方呼籲用路人遵守交通規則、勿超速行駛，共同維護道路交通安全。

