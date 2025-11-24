誤信假「郵局人員」稱普發現金遭冒領 女子沒領到1萬反被騙百萬

警方提醒普發現金沒有登記，也領得到，勿因尚未領到而聽信詐騙集團話術。（記者姚岳宏翻攝）

普發現金已於本月12日陸續發出，許多人陸續分享到帳喜悅，但也有人納悶自己為何尚未收到，有民眾因此被詐團以「假檢警」方式騙走上百萬元，刑事警察局提醒，各家銀行作業所需時間不同，且今天起開放領現，沒有登記，也領得到，勿因未領到普發現金聽信詐騙集團話術。

警方指出，近日新北一名張姓女子接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，張女因普發現金尚未入帳，認為是遭人盜領而相信對方說法，隨後有自稱「郵局人員」幫她轉接165反詐騙專線，假「偵查佐」指示張女先加他的LINE，後聲稱她帳戶可能牽涉洗錢而遭凍結及調查，同時以LINE傳送假的傳票、搜索票，要求張女將家中現金、金飾等財產整理好，交給假冒的檢察官進行財產監管。

警方說，張女因擔心遭到牢獄之災，便配合將家中總價值超過100萬元的財產交付詐騙集團，蒙受重大損失。

警方指出，普發現金於11月初完成登記，並自11月12日起陸續發放，提醒11月17日起亦開放ATM領取及11月24日開放郵局領現，每個人都領得到，如發現尚未收到，請耐心等候或洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息，檢警單位也不會以LINE傳送公文書或視訊制作筆錄，請民眾多加留意，避免落入詐騙集團陷阱

刑事局再三強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「 .gov.tw 」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

