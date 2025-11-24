台南環保車連撞路旁6車驚悚影像曝 民眾驚呼：駕駛恐賠慘了

台南市安平民權路四段上的休旅車後方與台電變電箱都遭環保回收車撞毀。（民眾提供）

24日上午10點許，台南市安平區民權路4段發生1件連環撞擊的驚悚車禍！47歲龔姓男子當時駕駛1輛環保回收車，從和緯路左轉民權路時，疑車速過快、轉彎幅度過大失控，連續撞擊停在成排民宅騎樓的5輛大、小汽車與1輛機車，幸無人員傷亡，龔男酒測值0，確切肇事原因由警方調查中。

有案發地附近民眾聽聞連續巨大的砰砰砰聲響、目睹車禍案況驚呼說，環保車駕駛要賠慘了！

請繼續往下閱讀...

轄區南市警四分局調查，龔男駕駛的民間業者環保回收車，除了先後擦撞民宅1樓門口騎樓處停放的5輛各式汽車及1輛機車，並波及撞損1處民宅鐵捲門及台電公司的變電箱，幸當時案發民宅處所都無人在場，未造成人員傷亡。

警方到場蒐證並調閱肇事車輛與附近民宅的監視器影像，進一步分析車禍發生原因。

台南市安平民權路四段上的休旅車與一旁汽車後方及台電變電箱都遭環保回收車撞毀。（民眾提供）

台南市安平民權路四段民宅前停放的汽車後方都遭環保回收車撞損。（民眾提供）

涉失控在台南安平民權路四段連續撞擊五輛汽車與一輛機車的民間環保回收車。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法