酒醉男持西瓜刀百福社區內閒逛嚇壞路人 警迅速到場壓制

警方趕赴現場，將龍男壓制後，帶回派出所進行保護管束。（記者吳昇儒翻攝）

44歲龍姓男子經常在基隆市百福社區內遊蕩，飲酒之後成了地方上的頭疼人物。今日上午11時許，龍男酒後竟拿著西瓜刀在路邊閒晃，嚇得路人趕緊報警。警方隨即派員前往將其壓制，並將刀械取下避免發生危險。員警將龍男帶回派出所進行保護管束，全案將依違反社會秩序維護法偵辦。

基隆市警察局百福派出所接獲通報後，立刻派遣優勢警力前往現場查看，發現渾身酒氣的龍男拿著西瓜刀走在大街上，已經造成民眾恐慌，隨即將其壓制。

請繼續往下閱讀...

警方調查，龍男除了持有西瓜刀外，還在其身上發現強力膠，但並未開封，但明顯已經酒醉無法自制。為了其人身安全，決定奪下西瓜刀後，將他帶回派出所進行保護管束。

據悉，龍姓男子原與母親同住，但因酒後常常失控，讓家人非常頭疼；龍男則長期在外遊蕩，酒後常常造成周遭鄰居困擾。

警方詢問龍男為何要攜帶刀械，他則宣稱喝醉了不知道為什麼要拿西瓜刀，也不知道他在百福宮周邊閒晃，已經造成其他民眾困擾。

警方指出，待龍男清醒之後，將依違犯社會秩序維護法，對其裁罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查扣的西瓜刀。（記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法