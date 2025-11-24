為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒醉男持西瓜刀百福社區內閒逛嚇壞路人 警迅速到場壓制

    2025/11/24 14:24 記者吳昇儒／基隆報導
    警方趕赴現場，將龍男壓制後，帶回派出所進行保護管束。（記者吳昇儒翻攝）

    警方趕赴現場，將龍男壓制後，帶回派出所進行保護管束。（記者吳昇儒翻攝）

    44歲龍姓男子經常在基隆市百福社區內遊蕩，飲酒之後成了地方上的頭疼人物。今日上午11時許，龍男酒後竟拿著西瓜刀在路邊閒晃，嚇得路人趕緊報警。警方隨即派員前往將其壓制，並將刀械取下避免發生危險。員警將龍男帶回派出所進行保護管束，全案將依違反社會秩序維護法偵辦。

    基隆市警察局百福派出所接獲通報後，立刻派遣優勢警力前往現場查看，發現渾身酒氣的龍男拿著西瓜刀走在大街上，已經造成民眾恐慌，隨即將其壓制。

    警方調查，龍男除了持有西瓜刀外，還在其身上發現強力膠，但並未開封，但明顯已經酒醉無法自制。為了其人身安全，決定奪下西瓜刀後，將他帶回派出所進行保護管束。

    據悉，龍姓男子原與母親同住，但因酒後常常失控，讓家人非常頭疼；龍男則長期在外遊蕩，酒後常常造成周遭鄰居困擾。

    警方詢問龍男為何要攜帶刀械，他則宣稱喝醉了不知道為什麼要拿西瓜刀，也不知道他在百福宮周邊閒晃，已經造成其他民眾困擾。

    警方指出，待龍男清醒之後，將依違犯社會秩序維護法，對其裁罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方查扣的西瓜刀。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣的西瓜刀。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播