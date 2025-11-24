為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首次廉政人員防災士專班開訓 馬士元：結合專業成為防災推廣領頭力量

    2025/11/24 14:22 記者陸運鋒／新北報導
    內政部次長馬士元指出，防災士培訓目的在賦予民眾自救與互助的能力，受訓學員曾在災害發生時將所學運用於家園的守護與救援，充分展現培訓的實質效益。（消防署提供）

    內政部次長馬士元今（24）日出席消防署舉辦首次「廉政人員防災士專班」開訓典禮；馬士元表示，期盼在完成防災士培訓後，能結合本身專業，成為社區與公部門防災推廣的領頭力量，共同實現自助、互助與公助的防災能量。

    馬士元指出，防災士培訓的目的在賦予民眾自救與互助的能力，受訓學員曾在災害發生時將所學運用於家園的守護與救援，充分展現了培訓的實質效益。內政部將持續與各級政府單位合作，推動防災士訓練，並針對專業團體開設專班，擴大訓練對象，以加速防災士普及度。

    馬士元說，廉政人員長期深耕機關風險防範與危機處理，具備良好的風險意識與應變思維，透過參與防災士培訓，不僅得以提升行政韌性，也能進一步強化推廣防災意識的能力，期盼在完成防災士培訓後，能結合本身專業，成為社區與公部門防災推廣的領頭力量，共同實現自助、互助與公助的防災能量，也展現政府積極提升社會防災韌性的決心。

    內政部說明，為期2日的專班培訓是首次針對廉政人員辦理，61位參訓人員來自全國各機關廉政部門，課程內容涵蓋災害特性認識、防災計畫研擬、避難與救援實務演練等，並結合廉政工作特性，希望未來學員在推動廉政教育與風險管理時，也同步納入防災思維，成為行政體系中推動「廉能與防災並重」的新力量。

    內政部政務次長馬士元今（24）日出席消防署舉辦的「廉政人員防災士專班」開訓典禮。（消防署提供）

