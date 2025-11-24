建國高架連環撞！救護車擦撞前車 再被遊覽車追撞釀4傷

民間救護車與休旅車發生事故後，鄭姓遊覽車駕駛因煞車不及再發生追撞。（記者陸運鋒翻攝）

台北市建國高架道路昨（23）日上午11時許發生3車追撞事故，劉姓男子駕駛民間救護車，疑似為了閃避前車，在切換車道時，不慎擦撞李姓男子駕駛的休旅車，隨後又遭後方遊覽車追撞，共造成4人受傷，所幸均無生命危險，肇事原因仍有待釐清。

大安警分局調查，26歲劉男駕駛民間救護車，自稱已開啟警示燈及警鳴器，當時沿建國高架南往北方向行駛，為閃避前方煞停車輛向左閃避切換車道時，右前車身不慎擦撞前方35歲李男左後車身後，救護車失控向左偏行，遭後方50歲鄭姓遊覽車駕駛追撞。

請繼續往下閱讀...

警方表示，事故造成鄭姓遊覽車駕駛右腳扭傷及許姓乘客頭暈，所幸傷勢不嚴重並未就醫，另救護車劉姓駕駛輕微腦震盪、腰部挫傷，由救護人員送往台大醫院治療。

警方指出，至於民間救護車上一名女病患，原本欲從新店耕莘醫院轉診至北投榮總醫院，但因發生事故導致頭暈，由民間救護車派遣另一部救護車送往榮總治療。警方說，3名駕駛酒測值均為0，詳細肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步釐清。

劉姓男子駕駛民間救護車，疑似為了閃避前車，在切換車道時，不慎擦撞李姓男子駕駛的休旅車。（記者陸運鋒翻攝）

李姓男子駕駛的休旅車遭民間救護車擦撞。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法