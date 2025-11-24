為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    建國高架連環撞！救護車擦撞前車 再被遊覽車追撞釀4傷

    2025/11/24 14:03 記者陸運鋒／新北報導
    民間救護車與休旅車發生事故後，鄭姓遊覽車駕駛因煞車不及再發生追撞。（記者陸運鋒翻攝）

    民間救護車與休旅車發生事故後，鄭姓遊覽車駕駛因煞車不及再發生追撞。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市建國高架道路昨（23）日上午11時許發生3車追撞事故，劉姓男子駕駛民間救護車，疑似為了閃避前車，在切換車道時，不慎擦撞李姓男子駕駛的休旅車，隨後又遭後方遊覽車追撞，共造成4人受傷，所幸均無生命危險，肇事原因仍有待釐清。

    大安警分局調查，26歲劉男駕駛民間救護車，自稱已開啟警示燈及警鳴器，當時沿建國高架南往北方向行駛，為閃避前方煞停車輛向左閃避切換車道時，右前車身不慎擦撞前方35歲李男左後車身後，救護車失控向左偏行，遭後方50歲鄭姓遊覽車駕駛追撞。

    警方表示，事故造成鄭姓遊覽車駕駛右腳扭傷及許姓乘客頭暈，所幸傷勢不嚴重並未就醫，另救護車劉姓駕駛輕微腦震盪、腰部挫傷，由救護人員送往台大醫院治療。

    警方指出，至於民間救護車上一名女病患，原本欲從新店耕莘醫院轉診至北投榮總醫院，但因發生事故導致頭暈，由民間救護車派遣另一部救護車送往榮總治療。警方說，3名駕駛酒測值均為0，詳細肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步釐清。

    劉姓男子駕駛民間救護車，疑似為了閃避前車，在切換車道時，不慎擦撞李姓男子駕駛的休旅車。（記者陸運鋒翻攝）

    劉姓男子駕駛民間救護車，疑似為了閃避前車，在切換車道時，不慎擦撞李姓男子駕駛的休旅車。（記者陸運鋒翻攝）

    李姓男子駕駛的休旅車遭民間救護車擦撞。（記者陸運鋒翻攝）

    李姓男子駕駛的休旅車遭民間救護車擦撞。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播