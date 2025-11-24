女子喝醉在計程車上不省人事 警方暖心護送返家

警方到場將酒醉女子攙扶下車。（記者王冠仁翻攝）

台北市一名女子喝醉酒後搭計程車返家，期間卻不勝酒力，倒臥在後座，無論司機如何叫喚都叫不醒，司機只好向警方求助。轄區員警趕到現場，發現酒醉者是女性，於是特地找來女警到場支援；員警最後翻找她隨身包包，根據她皮包內證件護送她返家，確認她進入屋內安全無虞後才離去。

北市警中正一分局仁愛所警員廖祐強、吳俊杰日前深夜擔服巡邏勤務時，接獲便利商店店員報案，店員聲稱有人酒醉在計程車內，需要警方到場支援。

員警趕到現場，司機這才告訴警方，稍早前載到這名女客，但抵達目的地後就醉倒；司機叫喚多次未果，擔心惹上麻煩，於是請一旁的便利商店店員幫忙報案。

員警到場後，考量對象為女性，特別請女警支援處理。經查女子隨身皮包內證件，確認她就住在附近，員警於是協助攙扶她返家；途中女子仍意識模糊，直至聽見開鎖聲、看到熟悉的家門，才逐漸清醒並自行進入屋內。員警確認女子安全無虞準備離開時，女子這才稍稍恢復意識，向員警比出「再見」手勢，表達感謝。

中正一分局指出，警方近年持續透過與轄內愛心商店合作，建構「安全走廊」網絡，加強夜間巡邏與守望勤務，為民眾提供安全、友善的環境。這起事件正是「婦幼安全走廊」發揮作用的最佳實例，讓夜歸的民眾多一份安心與保障。

